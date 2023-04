Wie ist das sportliche Reglement?

An den Rennwochenenden wird es jeweils zwei Qualifyings und drei Rennen geben. In den beiden Hauptrennen geht die jeweilige Gewinnerin des Qualifyings vom ersten Startplatz aus ins Rennen, die Punkteverteilung ist wie in der Formel 1 geregelt (25 Punkte für die Siegerin, 18 für die Zweite bis hin zu einem Punkt für die Zehnte). Dazwischen wird ein Sprintrennen ausgetragen, dort startet die Achte des ersten Qualifyings vom ersten Platz, die Pole-Setterin von Platz acht und dahinter die Plätze neun bis 15 von ihrer im Qualifying erreichten Position. In diesen Rennen werden 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2 und 1 Punkt vergeben.

Warum fährt die dreifache W-Series-Siegerin Jamie Chadwick nicht mit?

In diesem Jahr hätte Chadwick, 24, noch teilnehmen können, in der F1 Academy gilt eine Altersobergrenze von 25 Jahren. Trotzdem entschied sich die Britin für einen anderen Weg, auch weil sie trotz der Titelgewinne in der W Series keine realistische Chance auf ein Cockpit in der Formel 3 oder Formel 2 hatte. Nun ist Chadwick Teil der Nachwuchsakademie von Formel-1-Rennstall Williams und fährt für Andretti in der zweiten Kategorie der Indy-Car-Serie in den USA.

Und was ist mit Sophia Flörsch?

Sie ist die bekannteste deutsche Rennfahrerin – und kritisiert seit Jahren reine Rennserien für Frauen. Für Flörsch kam ein Wechsel in die F1 Academy daher nicht infrage. Keine Weiterentwicklung, keine Gleichberechtigung, reine PR-Maßnahmen, so lässt sich Flörschs Kritik zusammenfassen. Sie formulierte häufiger den Wunsch, irgendwann mal in der Formel 1 zu fahren. Die 22-Jährige ist diesem Traum tatsächlich ein Stück näher gekommen, denn sie gehört mittlerweile zur Nachwuchsakademie des Formel-1-Teams Alpine.