Neue Heimat: Vier Rennen im arabischen Raum, allein drei Grands Prix in den USA – die Arabisierung und Amerikanisierung der Formel 1 schreitet voran. In Europa mag sie an Zuspruch verloren haben – hierzulande stieg der langjährige TV-Partner RTL aus –, in anderen Regionen der Welt erfreut sich die Rennserie nach wie vor großer Beliebtheit, wie nicht zuletzt der Hype um die Netflix-Dokumentation »Drive to survive« beweist. So ist es nicht verwunderlich, dass die Formel 1 mit dem US-amerikanischen Inhaber Liberty Media zunächst mit Rennen in Bahrain und Saudi-Arabien startet und mit einem neu geschaffenen Rennen in der Glitzerwelt von Las Vegas und schließlich in Abu Dhabi endet.

Ausblick: Der Sieger des Auftaktrennens in der Formel 1 wird nicht Weltmeister. Diese Regel gilt zumindest seit 2017. Nico Rosberg war bislang der letzte Fahrer, der nach einem Erfolg beim Auftakt-Grand-Prix am Jahresende auch Champion wurde. Der Deutsche gewann 2016 in Melbourne und sicherte sich beim Saisonfinale auch die Weltmeisterschaft. Max Verstappen sollte sich also nicht zu früh freuen, doch angesichts seiner Dominanz fällt es schwer, sich einen anderen Weltmeister in der Formel 1 vorzustellen.