Der Helm von Lando Norris in Basketball-Anmutung: Welcome to Miami

Jachten in einem künstlichen Hafen ohne Wasser, VIP-Lounges und Event-Locations, so weit das Auge reicht: Geht es nach der Show neben der Strecke, dann ist der neue Grand Prix von Miami so ziemlich das Aufwendigste, was der Formel 1 bisher passiert ist. Dabei waren das Motorsportspektakel und die USA sich über viele Jahre fremd.

Trotz wiederholter Versuche, die Königsklasse des Motorsports auf dem wichtigen US-amerikanischen Markt zu etablieren, schien das nie wirklich zu funktionieren. Nun ist das zumindest auf den ersten Blick anders: Als zweites US-Rennen im Kalender nach Texas wird der Grand Prix von Miami als Riesenevent gefeiert und verkauft, das dritte ist in Las Vegas ab 2023 schon fix. Mit Michael Andretti steht zudem eine amerikanische Rennsport-Legende bereit: Er möchte gern mit einem eigenen Team in die Formel 1 einsteigen – und verkündete im Fahrerlager von Miami, dafür habe er positives Feedback von FIA-Präsident Mohammed Bin Sulayem bekommen.

Bild vergrößern Wenn die Strecke nicht am Hafen, sondern auf dem Parkplatz rund um das HardRock Stadium angelegt ist, holt man den Hafen eben mit Jachten auf Spezialfolie her. Foto: Lynne Sladky / dpa

Einen großen Teil dieses Booms hat »Drive to Survive« ausgelöst – die Netflix-Serie brachte die Formel 1 vor allem einem jungen Publikum nahe. Die Formel 1 spricht nicht die klassischen amerikanischen Motorsport-Anhänger an, die sich in erster Linie für die eigenen nationalen Serien von Nascar bis Indycar interessieren. Netflix hat es mit der Serie geschafft, das Interesse von den Rennen weg zu Hintergrundinformationen, Boxengeschichten und Rivalitäten zwischen den Fahrern zu lenken.

»Ich spüre, dass die Serie hier in Amerika viel verändert hat«, sagte der achtfache GP-Sieger Daniel Ricciardo über die Dokumentation, die eine Saison als Staffel abbildet. »Die Formel 1 hat ein größeres Schaufenster erhalten.« Bestätigt wurde kurz vor dem Rennen in Miami (21.30 Uhr; TV: Sky): Netflix macht weiter, es wird eine fünfte und eine sechste Staffel geben, über die Saison 2022 und 2023. Dass einige Fahrer – wie Weltmeister Max Verstappen – dem Vernehmen nach wenig Lust haben, dabei mitzuwirken, wenn ihnen um des Dramas willen die Rollen des »Guten« oder »Bösen« zugeteilt werden, scheint bei der Eroberung des US-Markts zweitrangig.

Die Konzentration auf den US-Markt ist nur einer von mehreren Faktoren. Seit das amerikanische Medienunternehmen Liberty Media die Formel 1 im Januar 2017 übernommen hat, wurde vieles verändert: stärkere Präsenz auf Social-Media-Plattformen, spannendere Rennen durch ein verändertes Regelkonzept , der Aufbau einer E-Sports-Serie, mehr Nachhaltigkeit, lukrative Verträge mit Rennstrecken in Ländern mit nur geringer Motorsport-Tradition. Steigendes Interesse belegt Liberty Media auch mit den TV-Zahlen: Den Auftakt-GP in den USA sahen demnach 1,3 Millionen Fans – im Vorjahr lag der Schnitt bei 900.000. Prozentual ist das ein erheblicher Anstieg, aber: Bei Nascar-Rennen, von denen es in den USA mehr als 30 im Jahr gibt, schauen in der Regel vier Millionen zu. Ob das Netflix-Publikum ein dauerhaftes Interesse an der Formel 1 entwickelt, müssen die kommenden Jahre zeigen.

Große Investitionen für den lukrativen US-Markt Liberty glaubt an einen Erfolg in den USA und investiert weiter. Erst kürzlich wurde verkündet, man habe in Las Vegas Land für 240 Millionen erworben, um dort für den geplanten Stadtkurs ein permanentes Fahrerlager und eine Boxenanlage errichten zu können. Große Summen sind in der Formel 1 überall im Spiel, die Live-Zielgruppe der Formel 1 in den USA scheint jedoch nicht der Durchschnittsfan vor dem TV-Gerät zu sein. Die Eintrittspreise in Miami übertreffen selbst die extrem hohen Preise beim Klassiker von Monaco um ein Vielfaches: 800 US-Dollar kostet die günstigste Stehplatzkarte für den Rennsonntag, die Tribünen-Tickets liegen bei 2000 US-Dollar.