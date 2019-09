Formel-1-Qualifying in Russland Leclerc holt vierte Poleposition in Folge - Hamilton vor Vettel

Charles Leclerc wird den Großen Preis von Russland (Sonntag 13.10 Uhr, LIVETICKER SPIEGEL, TV: RTL, Sky) von Startplatz eins beginnen. Der Ferrari-Pilot fuhr zum vierten Mal in Folge und zum sechsten Mal in dieser Saison auf die Poleposition. Weltmeister Lewis Hamilton schob sich mit 0,023 Sekunden Vorsprung auf den Drittplatzierten Sebastian Vettel auf Rang zwei vor. Hamiltons Mercedes-Teamkollege Valtteri Bottas komplettiert die zweite Startreihe.

Der letzte Ferrari-Pilot, der für den italienischen Rennstall viermal in Folge die Poleposition holen konnte, war Michael Schumacher - vor 19 Jahren. Darauf angesprochen sagte der 21-jährige Leclerc: "Das fühlt sich sehr speziell an, aber ich will jetzt nicht über solche Statistiken nachdenken. Ich will mich auf den Job konzentrieren."

Ferrari "im Jet-Modus"

Singapur-Sieger Vettel war "nicht rundum zufrieden, ich konnte nicht das Maximum aus dem Auto rausholen. Der Start wird sehr wichtig sein, und die Geschwindigkeit ist da, wir werden sehen." Hamilton sprach von einem "anstrengenden Qualifying, weil die Jungs da vorne im Jet-Modus sind und eine unglaubliche Geschwindigkeit auf den Geraden haben. Ich hatte nicht erwartet, es in die erste Reihe zu schaffen."

Getty Images/Charles Coates Der lachende Zweite, doch an Charles Leclerc kam Lewis Hamilton (rechts) beim Qualifying in Sotschi nicht vorbei

Max Verstappen, der das Qualifying als Vierter beendet hatte, wurde durch einen Motorwechsel bei seinem Red Bull um fünf Positionen strafversetzt. Sein Teamkollege Alexander Albon rutschte im ersten Durchgang in Kurve 13 rückwärts in die Fahrbahnbegrenzung und schied aus.

Für Ferrari geht es um den ersten Erfolg in Russland überhaupt. Seit der Premiere des Grand Prix 2014 konnten die Italiener in Sotschi nicht gewinnen, alle Siege auf der 5,848 Kilometer langen Strecke gingen an Mercedes. Vettel schaffte es zweimal auf Rang zwei. Mit drei Erfolgen ist Hamilton der Rekordsieger in Russland.