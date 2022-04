»Independent«: »Wenn Leclerc die sensationelle Form, die er in dieser Saison bisher an den Tag gelegt hat, beibehalten kann, dann könnte sein herausragendes Flair von Unbekümmertheit die Formel 1 auf absehbare Zeit bestimmen.«

Frankreich

»L'Équipe«: »Leclerc und Ferrari, das ist solide.«

»Le Figaro«: »Ein unantastbarer Leclerc gewinnt in Australien, Verstappen verliert in großem Stil.«

Schweiz

»Blick«: »Verstappen wieder out – Leclerc baut WM-Führung aus!«

Österreich

»Kronen-Zeitung«: »Charles Leclerc hat seinen zweiten Saisonsieg in der diesjährigen Formel-1-Weltmeisterschaft gefeiert. Nach dem Auftaktsieg in Bahrain gewann der Ferrari-Pilot am Sonntag auch den dritten WM-Lauf in Australien. Im Albert Park Circuit in Melbourne feierte der Monegasse einen souveränen Start-Ziel-Sieg samt schnellster Runde, profitierte dabei aber auch vom Ausfall von Max Verstappen im Red Bull.«