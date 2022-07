Schumacher wird Sechster

Während Sebastian Vettel wie schon in Training, Qualifying und Sprint auch im Hauptrennen chancenlos war und am Ende 17. wurde, legte Mick Schumacher nach dem achten Platz in Silverstone nach. Der Haas-Pilot fuhr konstant in den Top Ten, lieferte sich interessante Duelle mit Lewis Hamilton oder seinem Teamkollegen Kevin Magnussen.

Am Ende lag Schumacher vor Magnussen und sicherte sich als Sechster acht weitere WM-Punkte. Nachdem der Sohn des siebenfachen Weltmeisters Michael Schumacher zu Beginn der Saison in der Kritik stand, ist er nun endgültig in der Formel 1 angekommen.