Nichts wünschte er sich vor dem Wochenende so sehr wie einen Heimsieg. Oder wenigstens endlich einmal ein Podium. Vergeblich.

Wie bei seinen bisherigen Starts in seiner Heimatstadt blieb er auch dieses Jahr vom Pech verfolgt. Weltmeister Max Verstappen holte den vierten Saisonsieg, vor Fernando Alonso und Esteban Ocon. Nach einer Startplatzstrafe kam Leclerc nicht über Platz sechs hinaus.

Die Geschichte geht weit zurück

Der Monaco-Fluch des Charles Leclerc, er begann schon 2017 in der Formel 2. Da holte er sich zwar überlegen den Titel, bei den beiden Rennen in Monte Carlo sah er aber keine Zielflagge. Die beiden ersten Versuche in der Formel 1, 2018 und 2019, endeten in Unfällen, vielleicht auch, weil er sich selbst beim Heimspiel zu sehr unter Druck gesetzt hat, wie Kritiker damals meinten.