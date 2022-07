Leclercs Aus in Frankreich Sekundenlang nur schweres Atmen, dann ein langer Schrei der Wut

Ferrari aus dem Konzept: Nachdem das Rennen wieder freigegeben wurde, verteidigte Verstappen Platz eins souverän vor Hamilton. Seinen Weg durchs Feld bahnte sich Leclers Stallrivale Carlos Sainz. Der Spanier hatte in den vergangenen Tagen Teile am Motor tauschen lassen und wurde dafür mit einer Strafe belegt, die ihn in der Startaufstellung ganz nach hinten brachte. Zwölf Runden vor Schluss war er Dritter, saß beim Reifenwechsel jedoch eine Fünf-Sekunden-Strafe ab und wurde am Ende Fünfter: Nach einem Stopp in Runde 18 hatte ihn das Team nach einem Reifenwechsel gefährlich früh losfahren lassen, Williams-Pilot Alexander Albon musste in der Boxengasse eine Vollbremsung einlegen. Offenbar war man bei der Scuderia-Crew noch schockiert von Leclercs Aus wenige Runden zuvor.