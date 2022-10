Nach dem Abbruch der Serie in Singapur werden die Pilotinnen der W-Serie also auch nicht wie vorgesehen an diesem Wochenende im Rahmenprogramm des Großen Preises der USA in Austin starten.

Ankündigung kommt nach Kritik von Hamilton

Die Gerüchte über die neue Rennserie wurden bekannt, nachdem der siebenmalige Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton gestern das Engagement der Formel 1 im Frauen-Rennsport kritisierte: »Es ist nie genügend Fokus auf Frauen in dem Sport in der gesamten Formel-1-Zeit gerichtet worden. Und nun wird auch nicht genug Wert darauf gelegt«.