Das Thema wird in Rennfahrerkreisen schon seit einer Weile diskutiert – nun gibt es eine Entscheidung. Rekordweltmeister Lewis Hamilton (37) und Co. müssen in der Formel 1 zukünftig ihren Schmuck ablegen. Ein entsprechendes Verbot verhängte der Weltverband FIA aus Sicherheitsgründen vor dem Rennen in Miami am Sonntag.

»Das Tragen von Schmuck in Form von Piercings oder Halsketten aus Metall ist während des Wettbewerbs verboten«, hieß es in einer Mitteilung. Zudem präzisierte man die Vorschriften zum Tragen der feuerfesten Unterwäsche.

Das verschärfte Schmuckverbot hatte seit der Ankündigung beim Rennen in Australien für Diskussionen gesorgt, nun griff der deutsche Renndirektor Niels Wittich durch. Das Verbot könne »vor dem Start kontrolliert werden«, Strafen sind möglich. »Das Tragen von Schmuck während des Wettkampfs kann sowohl medizinische Eingriffe als auch die Diagnose und Behandlung erschweren, sollte dies nach einem Unfall erforderlich sein«, hieß es in einer Notiz an die Teams.

Hamilton hatte ein mögliches Schmuckverbot, das eigentlich schon seit Jahren gilt, aber bisher kaum kontrolliert wurde, in Australien kritisiert. »Ich denke, es gibt persönliche Dinge. Man sollte so sein können, wie man ist«, sagte der Brite. Manche seiner Schmuckstücke könne er gar nicht so einfach abnehmen. »Die hier an meinem rechten Ohr, die sind buchstäblich eingeschweißt, also müsste ich sie abscheiden oder sowas«, sagte Hamilton: »Also bleiben sie dran«. Enttäuschender Start für Hamilton, Ferrari vorn Der Mercedes-Pilot hat einen enttäuschenden Saisonstart hinter sich. Beim letzten Rennen in Italien wurde er vom späteren Sieger Max Verstappen gar überrundet. Sein Teamleiter sprach hinterher von einem »unfahrbaren« Auto. Hamilton stand nach vier Saisonrennen erst einmal auf dem Podium, 28 Punkte bedeuten in der Fahrergesamtwertung aktuell nur Platz sieben.

Angeführt wird die Rangliste weiter von Charles Leclerc im Ferrari, der beim Heimrennen in Imola nach einem Dreher nur den sechsten Platz belegte. Bei den Teams liegt Ferrari mit 124 Punkten vor Red Bull (113 Punkte). Mercedes folgt abgeschlagen mit 77 Punkten auf dem dritten Platz.