Nun hat der 42-Jährige angekündigt, rechtliche Schritte gegen die Formel-1-Bosse und den Weltverband Fia einleiten zu wollen.

Massas Anwälte verschickten einen »Letter Before Claim«, ein formelles Schreiben, in dem eine Person oder Institution informiert wird, das möglicherweise ein Gerichtsverfahren eingeleitet wird. Der achtseitige Brief soll an den aktuellen F1-Boss Stefano Domenicali und Fia-Präsident Mohammed Ben Sulayem gegangen sein. Der Brief liegt der Nachrichtenagentur Reuters vor. Aus dem Schreiben gehe Reuters zufolge hervor, dass Massa »das Opfer einer Verschwörung, die von Personen auf höchster Ebene der Formel 1 zusammen mit der Fia und dem Formel-1-Management begangen wurde« sei.