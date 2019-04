Für Sebastian Vettel ist es bisher eine unbefriedigende Formel-1-Saison. Der Ferrari-Pilot liegt 31 WM-Punkte hinter Lewis Hamilton im Mercedes, sein Teamkollege Charles Leclerc heimst das Lob ein und Vettel selbst muss Fragen zu einem möglichen Karriereende beantworten. Dabei war der 31-Jährige als vermeintlicher Favorit in sein fünftes Ferrari-Jahr gegangen - kämpfte bei den Rennen in Australien, Bahrain und China aber mit erheblichen Problemen.

Deshalb hat sein Rennstall reagiert und reist mit einem technisch überholten Auto zum Großen Preis von Aserbaidschan in Baku am kommenden Sonntag (14.10 Uhr Liveticker SPIEGEL ONLINE; TV: RTL und Sky). "Wir bringen ein paar Updates mit nach Baku", sagte Teamchef Mattia Binotto. "Das ist der erste Schritt der Weiterentwicklung des SF90." Traditionell bringen die Teams die ersten Nachbesserungen erst zum ersten Europa-Grand-Prix in Barcelona (12. Mai) mit - Ferrari sieht sich schon ein Rennen vorher dazu genötigt.

"Nachdem die ersten drei Rennen definitiv nicht so gelaufen sind, wie wir wollten, ist dieser Grand Prix ein weiterer wichtiger Moment für uns", sagte Binotto. "Wir haben uns sehr gut vorbereitet." Demnach hätten die Italiener, die bei drei Auflagen in Baku bislang noch nie gewinnen konnten, nach einer Datenanalyse Bereiche gefunden, "in denen wir uns verbessern können". Dazu gehört unter anderem das Motoren-Management.

Auf dem Stadtkurs kommt es für Fahrer und Teams darauf an, aerodynamisch die richtige Balance zu finden. Die lange Start-und-Ziel-Gerade bietet die Möglichkeit, über zwei Kilometer lang Vollgas zu fahren, im anderen Streckenteil gibt es aber auch langsame und enge Kurven. "Eine große Herausforderung in Baku ist es, die richtige Flügeleinstellung zu finden", sagte Vettel. Im Vorjahr hatte der 31-Jährige den möglichen Sieg in Aserbaidschan durch einen Verbremser noch aus der Hand gegeben und wurde nur Vierter.