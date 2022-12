Strategiewechsel bei Ferrari

In vier Jahren wird Sauber als Audi-Werksteam in der Königsklasse an den Start gehen. Das Motorsport-Zentrum der Volkswagen-Tochter am Standort Neuburg an der Donau ist deutlich näher an der Heimat von Seidl als die McLaren-Fabrik im englischen Woking. Zudem hat Seidl als früherer Porsche-Rennleiter eine VW-Vergangenheit.