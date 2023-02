11 / 15

Alfa Romeo hat sein Auto dagegen nicht nur in Rot und Schwarz markiert, sondern auch am Heck, am Getriebe, an der Hinterradaufhängung und am Kühlsystem Änderungen vorgenommen. Der Rennstall setzt aber weiterhin auf das bewährte Fahrerduo des vergangenen Jahres: Valtteri Bottas bringt die jahrelange Erfahrung aus einem Topteam mit, Guanyu Zhou will sich nach einem soliden, aber unspektakulären – mit Ausnahme des Überschlags in Silverstone – Debütjahr steigern.