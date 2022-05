Es war ein chaotisches Rennen in Monaco , mit einem Nachspiel hinter den Kulissen. Stunden nach dem Ende des Grand Prix ist nun allerdings klar: Das Rennergebnis bleibt unverändert, die beiden Proteste von Ferrari sind abgewiesen worden.

Gegen die beiden Red-Bull-Piloten hatte die Scuderia am Sonntag nach dem Rennen Beschwerde eingelegt: Sie sollten nach deren Auffassung bei der Ausfahrt aus der Boxengasse mit ihren Wagen regelwidrig über die gelbe Linie gefahren sein.

Das entschieden die Rennkommissare am Sonntagabend. Damit bleibt Sergio Perez der Sieger des Formel-1-Klassikers im Fürstentum, Max Verstappen Dritter.

Formel-1-Chaos in Monte Carlo: Leclerc wird den Monaco-Fluch nicht los

Überschattet wurde der siebte Saisonlauf von Mick Schumachers schwerem Unfall in der Schwimmbad-Schikane kurz vor Rennmitte, der für eine längere Unterbrechung sorgte. Sein Haas-Rennwagen wurde, wie schon bei seinem Malheur in der Qualifikation in Saudi-Arabien im März, zerstört.

Er erlitt augenscheinlich keine größeren Blessuren. »Körperlich okay« sei er, sagte Schumacher. Der Unfall sei ein »bisschen ärgerlich«, er habe sich ein »bisschen verschätzt«. Sebastian Vettel holte im Aston Martin als Zehnter einen Punkt.