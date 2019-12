2 Wins

4 Fastest laps

7 Poles

10 Podiums



...and a contract extension to 2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ ✍️



We’re delighted to announce that @Charles_Leclerc will be with us until 2024 #essereFerrari #Charles2024 pic.twitter.com/Gv8BAfrFAh