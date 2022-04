Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Seit der vergangenen Saison stellen zwei Autohersteller das Safety-Car. Mercedes und Aston Martin teilen sich den Rennkalender, in Melbourne hatte der Aston Martin seinen ersten Auftritt.

Aston Martins Einstieg

Für Aston Martin dürfte der Saisonauftakt keine gute PR sein. 2021 stieg der Autohersteller in die Formel 1 ein, auch, um die eigenen Luxussportwagen zu bewerben. Zuvor war Aston Martin lediglich Titelsponsor des Red-Bull-Teams. Zum Einstieg in die Formel 1 gehörte auch das Sponsoring des Safety-Cars und des Medical-Cars mit modifizierten Serienwagen. Der Mercedes, der bei den Rennen in Bahrain und Saudi-Arabien genutzt wurde, hatte 740 PS, der Aston Martin in Melbourne 535 PS.