Jagd bis kurz vor Schluss: Kurz nach der Hälfte des Rennens ging Pérez erneut an die Box, Ferrari stellte Leclerc, nun an Position zwei, auf eine Einstopstrategie um. Rund 20 Sekunden musste Pérez im Anschluss auf den Monegassen aufholen und zunächst sah es auch so aus, als würde er das schaffen. Verstappen signalisierte man, den Ferrari nach Möglichkeit einzubremsen, doch der Niederländer lag mehrere Sekunden in Führung. Pérez war nach dem Reifenwechsel zunächst der schnellste Mann, bei Ferrari wurde man nervös. »Könnt ihr mich in Ruhe lassen, danke«, funkte Leclerc. Doch so leichte Beute wie es zunächst aussah, war er nicht. Pérez verlor beim Überholen von Hamilton Zeit, 1,9 Sekunden Rückstand auf Leclerc hatte er zu Beginn der letzten Runde, es reichte nicht.