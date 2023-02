Neuer Motorenpartner für Red Bull Ford kehrt in die Formel 1 zurück

Die gemeinsamen Arbeiten am Motor für 2026 beginnen in diesem Jahr. Die Antriebe für die kommende Saison, die am 5. März in Bahrain beginnt, entwickelt Red Bull derzeit in Zusammenarbeit mit Honda im Powertrains-Werk in Milton Keynes selbst. Auch die Arbeit am 2026er-Antrieb hat Red Bull bereits begonnen. Der Vertrag mit Honda endet 2025.

Ford war letztmals 2004 in der Formel 1 als Motorenhersteller des Jordan-Teams um die deutschen Piloten Nick Heidfeld und Timo Glock involviert. Der US-Hersteller, mit dem Michael Schumacher im Benetton 1994 seinen ersten von insgesamt sieben WM-Titeln geholt hatte, ist mit 176 Grand-Prix-Siegen der dritterfolgreichste Motorenbauer in der Formel 1 hinter Ferrari (243) und Mercedes-Benz (212).