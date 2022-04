Formel 1 in Imola Ferrari erlebt einen Dämpfer, Hamilton eine Demütigung

Leclerc nimmt sich selbst raus – Verstappen düpiert Hamilton: Es sollte die große Sause werden: Die wiedererstarkten Ferrari kamen mit viel Selbstbewusstsein auf die Heimstrecke in Imola, Charles Leclerc, angereist mit deutlicher Führung in der Fahrer-WM, 40 Punkte vor Teamkollege Carlos Sainz, ausverkauftes Haus am Autodromo Enzo e Dino Ferrari. Und dann feiert die Konkurrenz von Red Bull mit Max Verstappen an der Spitze einen Doppelsieg. Der Weltmeister war zeitweise 14,2 Sekunden (Runde 43) vor Leclerc auf Position drei, doch schlimmer noch: Leclerc, unter Druck, landete kurz vor Schluss in der Bande (54), das Podium war passé. Zuvor kam es in aller Stille zu einer mindestens so eindrückliche Szene: Verstappen überrundete Lewis Hamilton im Mercedes (41), mit dem er sich in der vergangenen Saison bis zum Schluss einen erbitterten WM-Kampf geliefert hatte. Es dürfte aktuell der Tiefpunkt für Hamilton sein.