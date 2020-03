Heinz-Harald Frentzen, geboren 1967 in Mönchengladbach, ist ein deutscher Ex-Motorsportler. Er startete von 1994 bis 2003 bei 157 Grand-Prix-Rennen in der Formel 1 und wurde 1997 Vizeweltmeister. Von 2004 bis 2006 fuhr Frentzen in der DTM. Heute lebt er bei Düsseldorf mit seiner Ehefrau Tanja Frentzen, zusammen hat das Ehepaar drei Töchter. Das Foto zeigt Frentzen im Jahr 1999 als Jordan-Pilot.

Jean-Erick PASQUIER/ Gamma-Rapho via Getty Images