Max Verstappen wirkte mitgenommen. Die verpasste Poleposition in Austin geriet an einem schweren Tag für die Red-Bull-Familie zur Nebensache. Beim Qualifying zum Großen Preis der USA hatte der Formel-1-Weltmeister zwei Wochen nach seinem vorzeitigen Titelgewinn die gewohnte Dominanz vermissen lassen und Startplatz eins für das Rennen am Sonntag (21.00 Uhr MESZ/Sky) verfehlt.