Rennen wird hinter dem Safety-Car beendet

Nach einer bis dahin zweiten Rennunterbrechung in der 55. von 58 Runden und einem anschließenden stehenden Start waren gleich mehrere Autos kollidiert. Erneut gab es Rote Flaggen. Die Rennleitung unter dem deutschen Hauptverantwortlichen Nils Wittich entschied dann, das Rennen hinter dem Safety-Car zu beenden.

Der Niederländer Verstappen baute mit dem 37. Sieg seiner Karriere und dem zweiten in dieser Saison den Vorsprung auf seinen Teamkollegen Sergio Pérez im WM-Klassement wieder aus. Der Mexikaner hatte zuvor das Rennen in Saudi-Arabien gewonnen und war bis auf einen Punkt an den 25 Jahre alten Niederländer herangekommen. In Melbourne wurde Pérez, der nach einem Unfall im Qualifying aus der Boxengasse starten musste, Fünfter.