Vettel droht dafür ein Nachspiel. Die Rennkommissare leiteten eine Untersuchung wegen der »unerlaubten Nutzung eines Scooters auf der Strecke« ein. Der notwendige Motorenwechsel an seinem Rennwagen war bis zum Ende des zweiten Trainings nicht abgeschlossen, Vettel blieb als einziger Fahrer in der Box.

Ferrari und Red Bull bleiben im Training Maß der Dinge

An der Spitze deutet beim dritten Saisonrennen am Sonntag (07.00 Uhr MESZ/Sky) vieles auf ein erneutes Duell zwischen Ferrari und Red Bull hin. Insbesondere die Roten hinterließen im Albert Park einen starken Eindruck. WM-Spitzenreiter Charles Leclerc fuhr in 1:18,978 Minuten die Bestzeit des Tages. Zweiter war Weltmeister Max Verstappen im Red Bull (1:19,223).