George Russell (England), Team: Mercedes

Nicht nur Red Bull und Ferrari wollen um den Titel fahren, auch Mercedes will eine wichtige Rolle spielen. George Russell ließ bei den Testfahrten in Bahrain allerdings leichte Zweifel aufkommen, ob das gelingen kann. Der 25-Jährige fuhr jedenfalls deutlich hinter der Spitze her. Alles verloren? Russell, 82 Formel-1-Starts auf dem Konto und längst kein Neuling mehr, gibt sich entspannt und hofft auf eine Steigerung von Rennen zu Rennen. Auch im Vorjahr sparte sich der Brite seine beste Zeit fast bis zum Schluss auf: Beim vorletzten Rennen in Brasilien gewann Russell erstmals einen Formel-1-Grand-Prix und beendete sein erstes Jahr bei Mercedes mit einem starken vierten Platz in der Gesamtwertung. Jetzt gilt es, endgültig aus dem Schatten des Teamkollegen zu fahren.