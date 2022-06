Formel 1 in Baku Doppelsieg für Red Bull, Desaster für Ferrari

Sechsmal startete Charles Leclerc in dieser Saison bereits vom ersten Platz, in Aserbaidschan konnte er diese Position allerdings nicht lange halten. Pérez kam nach Erlöschen der Ampeln gut weg und setzte sich sofort neben Leclerc, der sich in der ersten Kurve verbremste, Pérez ging vorbei. Leclerc konnte sich zunächst gegen Verstappen verteidigen, der wiederum von Sainz bedrängt wurde.