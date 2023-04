Formel 1 in Baku Pérez gewinnt ersten Sprint der Saison, Tsunodas Reifen kullert über die Strecke

Im Hauptrennen wird Leclerc erneut von der Pole starten, der Ferrari-Pilot war auch im Qualifying am Freitag der Schnellste gewesen. Für die Startaufstellung am Sonntag hat das Ergebnis des Sprints in Baku keine Relevanz. Insgesamt finden in diesem Jahr sechs Sprintrennen statt. Zum ersten Mal gab es dafür in Baku fünf Stunden vor dem Start eine eigene Qualifikation.