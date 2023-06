Pressestimmen zur Formel 1 in Barcelona »Verstappen gewinnt wie ein Kannibale«

Weltmeister Max Verstappen hat am Sonntag den Großen Preis von Spanien gewonnen und seine WM-Führung ausgebaut. In seinem Red Bull feierte der 25-jährige Niederländer in Barcelona überlegen seinen fünften Saisonsieg im siebten Rennen der Formel-1-Saison. Dazu schreibt die internationale Presse: