»Where is the ***** DRS?«: In Runde 13 begannen wieder die Probleme mit der Max Verstappens Heckflügel. Der Red Bull kämpft in dieser Saison mit der Zuverlässigkeit und der eigentlich verstellbare Flügel klemmte bereits im Qualifying. Er tat es am Sonntag erneut, ausgerechnet als der Weltmeister versuchte, George Russell im Mercedes zu attackieren, was dadurch erschwert wurde. Ein Teil des Flügels öffnete sich nicht zuverlässig, die Red-Bull-Crew erreichten zornige Funksprüche ihres Topfahrers. Einmal sagten sie ihm, er habe das sogenannte Drag Reduction System (DRS) womöglich gleich wieder geschlossen: »Ja, weil ich 50 Mal darauf drücke und nichts passiert«, zürnte Verstappen – der in solchen Situationen nicht mit übermäßig viel Geduld reagiert: »Wir können nicht mal das scheiß DRS zum Laufen bringen, unglaublich«. Doch dann folgte ein sehenswerter Zweikampf, in dem er Russell in Kurve eins innen attackierte und der Brite gleich konterte (Runde 24). Es ging zu diesem Zeitpunkt um Platz zwei, Ferrari-Pilot Charles Leclerc schien mit rund 30 Sekunden vorne entrückt.