Mercedes feiert Doppelpodium in Spanien »Sie sind immer noch vorn, aber wir jagen sie«

Huch, Mercedes ist wieder da: Lewis Hamilton strahlte, etwas, das in dieser Formel-1-Saison noch nicht allzu oft vorgekommen ist: »Was für ein Ergebnis für unser Team. Das haben wir so nicht erwartet«, sagte der siebenfache Weltmeister beim Sender Sky nach dem Großen Preis von Spanien, bei dem Mercedes sein erstes Doppelpodium in diesem Jahr feiern konnte. Und auch den ewig selbstkritischen Teamchef Toto Wolff sah man am Telefon lächeln und sich entspannt die Haare wuscheln. An Max Verstappen im Red Bull war zwar auch in Barcelona kein Herankommen, doch die Silberpfeile scheinen durch neue Teile einen Satz nach vorn gemacht zu haben. »Sie sind immer noch vorn, aber wir jagen sie«, ergänzte Hamilton mit Blick auf WM-Spitzenreiter Red Bull.