Mick Schumacher gelang im Haas-Rennwagen auf Rang zehn sein bislang bestes Karriere-Ergebnis bei der Startplatzjagd. Danach hatte es noch wenige Stunden zuvor nicht ausgesehen. Das dritte Training musste Schumacher abbrechen, nachdem am rechten Hinterrad des Deutschen die Bremse in Flammen aufgegangen war. Er fuhr unfreiwillig vorzeitig in die Garage, das Feuer wurde gelöscht. Seine Mechaniker sorgten dafür, dass sein Wagen wieder rechtzeitig einsatzbereit war. Am Sonntag könnte Schumacher erstmals in seiner Formel-1-Karriere in die Punkteränge fahren.