Happy Birthday: Neben Hamilton schied auch Ex-Mercedes-Pilot Valtteri Bottas in Runde zwei nach einer Kollision aus. Jahrelang hatten sie als Team die Formel 1 dominiert, Hamilton als der unumstrittene Starfahrer, Bottas als sein solider Mannschaftskollege. Nun fahren sie im gefährlichen Getümmel in der Formel 1 mit, ihr Erfolgsschutz ist weg. Als man die beiden so früh neben der Strecke im Kiesbett sah, wirkte es so, als wäre ihre erfolgreichste Zeit in der höchsten Motorsportklasse endgültig vorbei. Immerhin: Bottas durfte so früher zum Geburtstagssekt. Er wurde am Renntag 33.