Verstappen baute seinen Vorsprung in der Weltmeisterschaft dadurch weiter aus, er liegt nun 118 Punkte vor Sergio Perez. Der mexikanische Teamkollege des Überfliegers schied nach einem Zweikampf mit Rekordweltmeisters Lewis Hamilton (Großbritannien/Mercedes) aus.

Am Sonntag (15.00 Uhr/Sky) peilt Verstappen den nächsten Sieg an, den Grand Prix nimmt er nach einer Strafe für einen Getriebewechsel vom sechsten Platz in Angriff. Die Pole Position ging an Charles Leclerc im Ferrari. Verstappen dürfte das wenig kümmern – im vergangenen Jahr gewann er von Position 14 aus.