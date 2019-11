Red-Bull-Pilot Max Verstappen hat den Großen Preis von Brasilien gewonnen. Von der Pole Position gestartet, fuhr der Niederländer zu seinem dritten Saisonsieg und sprang in der Fahrer-WM auf Rang drei. Toro-Rosso-Pilot Pierre Gasly wurde mit nur 62 Hundertstelsekunden Vorsprung auf den bereits feststehenden Weltmeister Lewis Hamilton Zweiter.

Die Ferrari-Piloten Sebastian Vettel, in seinem 100. Rennen für Ferrari, und Charles Leclerc kollidierten kurz vor Schluss im direkten Duell und schieden aus. Nach einem Überholmanöver von Leclerc konterte Vettel, im Zweikampf berührten sich die beiden Ferraris und schlitzten sich gegenseitig die Reifen auf.

Fast wäre auch Verstappens Teamkollege Alexander Albon auf das Treppchen gefahren, im Duell mit Hamilton drehte er sich aber und fiel auf Rang 14 zurück. Die Rennleitung überprüfte die Szene nach dem Rennen, mit noch offenem Ergebnis.

Unspektakuläres Rennen, bis zur 52. Runde

Es war das Ende eines eigentlich unspektakulären Rennens. Bis zur 52. Runde taktierten die Führenden durch verschiedene Boxenstopp-Strategien, Überholmanöver gab es nahezu keine. Verstappen führte vor Hamilton und Vettel. Dann fiel Mercedes-Pilot Valtteri Bottas jedoch mit Motorproblemen aus und das Safety Car kam auf die Strecke.

Fünf Runden später war das gesamte Fahrerfeld zusammengerückt, nach einem Boxenstopp von Verstappen übernahm Hamilton die Führung. Er verlor sie jedoch nach dem fliegenden Neustart wieder an den Niederländer, der die schnelleren Reifen hatte. Während Verstappen in Richtung seines dritten Saisonsiegs fuhr, nutzte Albon das Chaos, um sich an Vettel vorbei auf Platz drei vorzuschieben. Albon hatte das Red-Bull-Cockpit während der Saison von Pierre Gasly übernommen, der an der Seite von Verstappen die hohen Erwartungen nicht erfüllen konnte.

Und ausgerechnet Gasly profitierte von der Kollision von Albon und Hamilton. Auf der Zielgeraden lieferte hätte der Weltmeister den Toro Rosso des Franzosen fast noch abgefangen, Gasly rettete seine beste Karriereplatzierung jedoch ins Ziel.