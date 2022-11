Mercedes furioses Comeback in Brasilien »Das ist erst der Anfang«

Schreckmoment in der Haas-Box: Schumacher hatte derweil mit seinen Reifen zu kämpfen gehabt – und mit einer unliebsamen Begegnung auf dem Weg zum Pit Stop. Eine Wiederholung des Stopps hatte gezeigt, dass ein Alfa-Romeo-MItarbeiter dem in die Box fahrenden Haas-Piloten im Weg stand. Schumacher, dessen Zukunft bei Haas unsicher ist, fädelte sich auf Platz 13 wieder ein, am Ende blieb es für ihn bei dieser Position.

Brasilien huldigt Senna – und Hamilton: 50 Jahre nach dem ersten Grand Prix in Interlagos haben die Brasilianer ihre Formel-1-Ikone Ayrton Senna an der Strecke mit einer mehr als 500 Kilogramm schweren Statue gewürdigt. »Unser Senna« wurde von Lalalli Senna, Nichte des 1994 tödlich verunglückten dreifachen Weltmeisters gestaltet. Unter der Woche wurde Hamilton, der Senna als Vorbild bezeichnet, im brasilianischen Kongress der Titel Ehrenbürger des Landes verliehen. Den ersten seiner sieben WM-Titel gewann der Brite 2008 in São Paulo. Nach seinem Sieg in der Vorsaison feierte Hamilton in Interlagos mit einer brasilianischen Fahne auf dem Podium. Daraufhin schlug der Kongressabgeordnete Andre Figueiredo vor, ihn zum Ehrenbürger zu machen. Es dürfte ein kleiner Trost für den Briten sein, der in diesem Jahr von seinem jüngeren Teamkollegen ausgestochen wurde.