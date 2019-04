Hamiltons Formel-1-Sieg in China Der Tausendsassa

Tausendmal berührt: Der 1000. Grand Prix der Formel-1-Geschichte hatte nur einen wahren Aufreger zu bieten: In Runde 17 kam Max Verstappen nach dem ersten Boxenstop knapp hinter Vettel zurück auf die Strecke, der ebenfalls die Reifen gewechselt hatte. Drei Runden später startete der Niederländer ein Überholmanöver und versuchte sich innen am Ferrari vorbeizuschieben, Vettel konnte seinen Platz jedoch schnell wieder einnehmen. Dies ging aber ohne Berührung einher - was zwischen beiden Fahrern nicht immer selbstverständlich ist. Im vergangenen Jahr kam es in China zu einer Kollision, als Verstappen Vettel in Runde 43 überholen wollte. Auch in diesem Jahr herrschte schon vor dem Rennen schlechte Stimmung: Bereits im Qualifying gerieten beide Fahrer aneinander.

Die Startaufstellung (Top Ten): Zeigte sich in perfekter Symmetrie, alle zehn ersten Fahrer starteten paarweise im Team: Mercedes - Ferrari - Red Bull - Renault - Haas. Das ist in der Formel-1-Geschichte erst einmal passiert. Erinnern Sie sich, wann genau? *

Perfect team symmetry in the top 10



That’s only happened once before in #F1 history #ChineseGP #Race1000 pic.twitter.com/vYmGmmTJOf — Formula 1 (@F1) 13. April 2019

Das Ergebnis: Gab dem Spannungsbogen in Sachen Weltmeisterschaft einen Knick. Lewis Hamilton hat im Mercedes den Großen Preis von China vor seinem Teamkollegen Valtteri Bottas gewonnen. Nur Max Verstappen hatte keinen Sinn für die symmetrische Startaufstellung und schob sich zwischen Vettel und Charles Leclerc auf Platz vier. Hier geht's zum Rennbericht.

FINAL CLASSIFICATION



A 1-2 for the Silver Arrows, with Verstappen splitting the Ferraris



First points of the season for @danielricciardo in P7



Hard-earned points for Raikkonen Albon #ChineseGP #Race1000 pic.twitter.com/fJVpU14xGq — Formula 1 (@F1) 14. April 2019

Machtdemonstration von der Startlinie: Die Entscheidung über den Rennsieg fiel kurz nach Erlöschen der Ampeln. Bottas verlor seine Führung noch vor der ersten Kurve an Hamilton, der im Training noch große Probleme mit seinem Auto gehabt hatte. Während die Mercedes-Fahrer vorne ungefährdet ihre Runden drehten, wurde Leclerc in der elften Runde per Team-Order angewiesen, Vettel vorbeizulassen. Bottas versuchte nach den ersten Boxenstopps mit einigen schnellen Runden noch einmal Druck auf Hamilton auszuüben, das wehrte der fünffache Weltmeister souverän ab. Mercedes orderte in Runde 36 einen Doppelstopp an, der Abstand Hamiltons war groß genug, um die Führung zu behalten. Bottas fiel kurzzeitig hinter Leclerc auf Platz drei zurück, konnte aber schnell wieder die alte Position herstellen. Mercedes hatte alles im Griff.

Dan Istitene/Getty Images Hamilton-Fans verfolgten den Großen Preis von Shanghai

Die WM-Wertung: Weltmeister Lewis Hamilton liegt nach dem 75. Sieg seiner Karriere mit nun sechs Punkten Vorsprung wieder an der Spitze der WM-Wertung vor seinem Team-Kollegen Bottas (62), Verstappen (39), Vettel (37) und Leclerc (36).

In Shanghai unschlagbar: Mit sechs Siegen in Shanghai ist Hamilton mit Abstand der Fahrer mit den meisten Siegen beim Großen Preis von China, der seit der Saison 2004 Bestandteil des Formel-1-Rennkalenders ist. Vettel konnte dort erst einmal gewinnen. 2009 siegte er mit Red Bull in Shanghai und bescherte seinem damaligen Rennstall den ersten Grand-Prix-Sieg. "Es war nicht das einfachste Wochenende. Wir wussten nicht, wo wir stehen, weil die Ferrari so schnell waren. Nach dem Start lief es für mich, der Rest ist Geschichte", sagte Hamilton nach dem Rennen.

✅ 75th career win for @LewisHamilton

✅ Third 1-2 finish in a row for @MercedesAMGF1

✅ The 1000th race in the history books!#ChineseGP #Race1000 pic.twitter.com/gHYHrdD91n — Formula 1 (@F1) 14. April 2019

150 Mal um die Welt: Seit dem ersten Rennen 1950 in Silverstone legten alle Fahrer in allen Rennen zusammen 1,3 Millionen Runden zurück und umkreisten die Erde damit 150 Mal. Weitere Persönlichkeiten, Zahlen und Kuriositäten aus 1000 Formel-1-Rennen können Sie in unserer Bildergalerie nachlesen:

* Des Rätsels Lösung: Richtig ist: Im Grand Prix von Singapur 2011 starteten die ersten zehn Fahrer paarweise je Team. Damals noch mit Vettel und Mark Webber in den Red Bull in der ersten Reihe. Wenn Sie das wussten, haben Sie wirklich einige der vergangenen 1000 Rennen gesehen.