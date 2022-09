Fast keine Rennaction: Auf der Strecke von Zandvoort wurde wenig Action erwartet, und so kam es überwiegend auch. Ein Höhepunkt: Hamilton lieferte sich in Runde 38 schöne Duelle mit Sergio Pérez, am Ende war der Mercedes-Pilot schneller als der Kontrahent im Red Bull. Fast hätte der Brite den Platz allerdings schlagartig wieder verloren, weil plötzlich Sebastian Vettel den Verkehr störte. Der deutsche Fahrer hätte für eine Überrundung zur Seite fahren müssen, machte zunächst aber keinen Platz, offenbar hatte er die Blaue Flagge übersehen.

Mick ist Quick, aber nicht sein Team: Er schaffte es am Samstag ins Q3 und schloss das Qualifying mit einem starken achten Platz ab. Viel wird in diesen Tagen über die Zukunft von Mick Schumacher gesprochen, sein Rennstall Haas will die kommenden Rennen genau beobachten und dann entscheiden, wie und ob es mit dem Sohn des Rekordweltmeisters Michael Schumacher weitergehen soll. Klar ist: Dass er am Ende des Rennens auf Position 13 stand und damit schwächer als nach dem Qualifying abschloss, lag nicht an ihm allein. Seine Crew brauchte bei beiden Boxenstopps enorm lange. Gleich zweimal klemmte der Wagenheber. So hat es Mick Schumacher schwer, sich für ein Cockpit in der neuen Saison zu beweisen.