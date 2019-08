Renn-Kalender 2020 Fia bestätigt Formel-1-Aus für Hockenheim

Im kommenden Jahr findet kein Formel-1-Rennen in Deutschland statt. Das geht aus dem Grand-Prix-Kalender hervor, der die Rekordzahl von 22 Rennen umfasst und veröffentlicht wurde.

Der Weltrat des Automobil-Weltverbands Fia muss den Kalender noch final absegnen, dies gilt allerdings als Formalie. Die laufende Saison umfasst 21 Rennen.

Die Betreiber des Hockenheimrings hatten das Aus für 2020 erwartet. "Wenn es so kommen sollte, würde es uns nicht überraschen" oder "wahnsinnig schockieren", hatte der designierte Ring-Geschäftsführer Jorn Teske am Mittwoch gesagt.

F1 2020 CALENDAR



✅ 22 races

✅ 7 back-to-back race weekends

✅ First ever race in Vietnam (5 Apr)

✅ A return to Zandvoort (3 May)



* Subject to FIA approval pic.twitter.com/zsejzCD8Iq — Formula 1 (@F1) August 29, 2019

Die Organisatoren müssen jährlich Millionensummen an die Formel 1 zahlen, um ein Rennen ausrichten zu dürfen. Das wurde in Zeiten sinkenden Zuschauerinteresses für Hockenheim zum Problem. Schon der Grand Prix in diesem Jahr kam kurzfristig zustande, weil Mercedes als Titelsponsor einsprang.

Neu im Kalender sind die Strecken in Hanoi (Vietnam) und Zandvoort (Niederlande), dafür fällt mit dem Rennen in Deutschland eine Veranstaltung weg. In Zandvoort soll am 3. Mai die Europa-Saison beginnen.