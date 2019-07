7/28/19 1:42 PM 14. Runde - Leclerc scheint irgendeinen Gegenstand aufgegabelt zu haben. Sieht aus wie eine Schnur, die an seiner Hinterachse baumelt, sollte den Ferrari aber nicht allzu sehr behindern. 7/28/19 1:41 PM Wetter 13. Runde - Die Strecke sieht mittlerweile ziemlich trocken aus. Die Fahrer bleiben trotzdem erstmal auf der Strecke mit ihren Intermediates, da es bald den nächsten Regenschauer geben könnte. 7/28/19 1:38 PM Wer will heute denn eigentlich Lewis Hamilton schlagen. Er ist auch abseits der Piste augenscheinlich ein Superman. 😲 7/28/19 1:36 PM Reifen Intermediate 10. Runde - Mittlerweile sind alle Fahrer auf Intermediates unterwegs. 7/28/19 1:34 PM 8. Runde - Die Stewarts haben einen "Unsafe Release" von Charles Leclerc registriert und das wird noch Sanktionen für den Monegassen nach sich ziehen. Nach seinem Stopp war er vor einem einfahrenden Wagen in die Boxengasse gefahren. Da hatte das Team den Überblick verloren. 7/28/19 1:34 PM Überholmanöver 8. Runde - Vettel startet eine Attacke auf seinen Ex-Teamkollegen Räikkönen. Der lässt dem Ferrari aber keine Lücke und zieht seinerseits an Magnussen vorbei. Dieser wird nun durchgereicht, nach Räikkönen fahren auch Vettel und Sainz vorbei. 7/28/19 1:32 PM 7. Runde - Das Feld war nach den Boxenstopps durchgemischt worden, hat sich nun aber neu sortiert. Die beiden Silberpfeile stehen an der Spitze, dahinter kommen Verstappen, Leclerc, Hülkenberg, Magnussen, Räikkönen und Vettel, der sich vom letzten Platz bis auf P8 vorgearbeitet hat. Nicht schlecht! 7/28/19 1:30 PM Überholmanöver 6. Runde - Leclerc ist nun Fünfter und greift Magnussen an. Den Norweger kassiert er schnell ein, dann verbremst er sich, sodass es zum Dreikampf kommt. Hülkenberg kommt nämlich von hinten und, lässt Magnussen hinter sich und hängt nun am Heck des Ferraris. 7/28/19 1:30 PM 6. Runde - Während die beiden Mercedes das Feld nun anführen, werfen wir doch mal einen Blick auf das Outfit bei den Team-Verantwortlichen. Sehr schick! Ich fühle mich vor dem Monitor mit Jeans und Polohemd völlig underdressed. AFP 7/28/19 1:28 PM Safety Car 5. Runde - Das Safety Car hat die Strecke wieder verlassen, das Rennen geht weiter. Nach den vielen Boxenstopps steht Hamilton nach wie vor an der Spitze, dahinter kommen Magnussen, Bottas, Verstappen und Stroll. Das Feld wurde gut durchgemischt. 7/28/19 1:27 PM Im TV ist der Start noch einmal in der Wiederholung zu sehen. Vettel ist von ganz hinten mit Anlauf auf der Innenseite vorbeigezogen und hat dabei gleich fünf Kontrahenten hinter sich gelassen. 7/28/19 1:26 PM Boxenstopp Reifen Intermediate 4. Runde - Nun kommt auch Lewis Hamilton und gleich mit ihm der Kollege Bottas rein zum Reifenwechsel. 7/28/19 1:25 PM Boxenstopp Reifen Intermediate 3. Runde - Sebastian Vettel kommt schnell an die Box und holt sich die Intermediates ab und sortiert sich auf Platz 18 ein. 7/28/19 1:23 PM 2. Runde - Kimi Räikkönen nun auf Platz 3 der erste Verfolger des Mercedes-Duos. 7/28/19 1:23 PM Safety Car Kollision 3. Runde - Das Safety Car ist draußen, weil Sergio Perez mit seinem Racing Point in die Streckenbegrenzung gekracht ist. Nach einer Rechtskurve ist er ins Rutschen gekommen. Dem Mexikaner geht es offenbar gut, sein Auto ist jedoch kaputt. 7/28/19 1:22 PM 2. Runde - Vettel ist der große Gewinner der ersten zwei Runden, der Ferrari-Pilot hat sich schon auf den 13. Platz vorgearbeitet. 7/28/19 1:21 PM 1. Runde - Verstappens Reifen drehen beim Start durch und er wird direkt von Bottas und Räikkönen überholt. Hinter dem Niederländer kommen Grosjean, Sainz und Hülkenberg. Pierre Gasly im anderen Red Bull hat vier Plätze verloren, Charles Leclerc ist hinter ihm Neunter und hat eine Position gutgemacht. 7/28/19 1:20 PM Start Auf geht's! Die Lichter gehen aus, das Rennen hat begonnen. 7/28/19 1:19 PM Die Rennleitung teilt mit, dass das Safety Car in der Boxengasse verschwinden wird und es doch einen normalen Start geben wird. Schön! 7/28/19 1:18 PM Auch die Zuschauer wollen hier jetzt "Action" haben und wollen die schnelleren Schlappen an den Autos sehen, 7/28/19 1:16 PM Hamilton und Verstappen beschweren sich schon per Boxenfunk. "So nass ist es ja nicht mal", sagt der Mercedes-Pilot. 7/28/19 1:15 PM Der Start heute erfolgt hinter dem Safety-Car, was dann doch reichlich Spannung rausnehmen wird. Hier in der Redaktion ist die Enttäuschung darüber nicht zu leugnen. 7/28/19 1:12 PM Auf den Rängen springen die Fans in Oranje hoch, denn Max Verstappen fährt vorbei. Es werden Pyros gezündet, der Stadionsprecher ermahnt ... Ach, nee. 7/28/19 1:12 PM Im TV sieht man gut, wie nass die Strecke ist. Es gibt ziemlich viel Gischt, im Windschatten wird es also heute ein feuchtes Vergnügen. 7/28/19 1:10 PM Die Aufwärmrunde hat begonnen, die Wagen sind in Bewegung. In wenigen Minuten geht es los. 7/28/19 1:08 PM Die Teams sind sich zum Start einig, wie der Reifen -Lieferant gerade wegtwittert - man vertraut auf die Regenreifen mit dem blauen Band. 7/28/19 1:05 PM Sebastian Vettel hat sich für die Aufholjagd eine ganz besondere Playlist zusammengestellt. "Ich will Spaß" von Markus ist natürlich obligatorisch., "Sexy Maserati" von Babyman 2 ist auch vorstellbar und vielleicht was zum Wetter, wie "Only happy when it rains" von Garbage. DPA 7/28/19 1:04 PM Na gut, ich verrate es Ihnen: Pro Runde sind es 4574 Meter. 7/28/19 1:04 PM Vor dem Start noch ein paar Zahlen. Heute stehen 67 Runden auf dem Programm, insgesamt werden 306.458 Kilometer bewältigt. Wie lang eine einzelne Runde ist, können Sie selbst ausrechnen. Ich habe ein gesellschaftswissenschaftliches Studium absolviert und damit jegliche Mathe-Skills verloren. 7/28/19 12:58 PM Ich auch! 7/28/19 12:57 PM Ja, auf den Start bin ich auch sehr gespannt. 7/28/19 12:56 PM Es könnte heute übrigens der vorerst letzte Grand Prix in Deutschland sein. "Derzeit gehe ich nicht davon aus, dass nächstes Jahr hier noch gefahren wird", sagt Georg Seiler, der Geschäftsführer der Hockenheim-Ring-GmbH, in der aktuellen SPIEGEL-Ausgabe. Zusammengefasst ist es so: Hockenheim will keine Verluste machen und hofft auf eine geringere Antrittsgage, doch da Liberty derzeit selbst rote Zahlen schreibt, ist das nicht realistisch. Fest steht schon, dass mit Hanoi und Zandvoort zwei neue Standorte hinzukommen. Dafür werden zwei bisherige Rennen ausscheiden. 7/28/19 12:45 PM Beim Start dürfte das Duell in der ersten Reihe besonders interessant werden. Max Verstappen geht auf der Innenseite in die erste Kurve und wird Lewis Hamilton, der die Pole Position hat, direkt unter Druck setzen. Übrigens ist Verstappens P2 die beste Quali-Platzierung eines Honda-Motors seit 142 Rennen. 7/28/19 12:40 PM Optimismus schreiben einige Beobachter mit einem ganz kleinen "o". 7/28/19 12:38 PM Falls Sie sich wundern, weshalb Lando Norris vom vorletzten Platz starten muss: Bei seinem McLaren wurden Motorkomponenten ausgetauscht, weshalb er strafversetzt wurde. 7/28/19 12:27 PM Der Mercedes-Rennstall feiert heute übrigens sein 200. Start in der Formel 1 und 125 Jahre Motorsport-Engagement mit einer Sonderlackierung, extra angefertigten Rennanzügen und ein bisschen Verkleidung im Stile der 1950er Jahre. 7/28/19 12:26 PM Sollte es weiterhin nass bleiben, ist natürlich jedes Gerede von Reifen-Strategien überflüssig. Stand jetzt wird auf keinen Fall mit Slicks gestartet. 7/28/19 12:25 PM Heute sind verschiedene Strategien möglich. Wer auf den Medium-Reifen startet, sollte nach 24-29 Runden in die Box und auf das harte Gemisch wechseln - das soll die schnellste Variante sein. Wer mit weichen Reifen beginnt, muss voraussichtlich etwa sechs Runden früher wechseln, ebenfalls auf die harten. Zwei-Stopp-Strategien kommen auch in Frage, sind laut Reifenhersteller Pirelli aber langsamer. 7/28/19 12:18 PM Die endgültige Startaufstellung in all ihrer brutalen Realität wollen wir Ihnen natürlich auch nicht vorenthalten. 7/28/19 12:16 PM Sie sehen schon, es ist diesig. Fieses Wetter! Uli Deck / dpa 7/28/19 12:11 PM Wetter Moin Moin auch von mir! Hier in Hamburg scheint die Sonne, in Hockenheim sieht es anders aus. Und das ist, worauf Ferrari und Red Bull hoffen. Nur bei Hitze - wie in Österreich - und Regen ist Mercedes in dieser Saison angreifbar. Aktuell sind es 24 Grad, dazu regnet es immer wieder. Außerdem gibt es eine "Wetterwarnung: Schwere Gewitter mit sehr starkem Regen", beste Bedingungen also für ein spannendes Rennen. 7/28/19 12:06 PM Vor dem Rennen gab es für die Ferraristi dann aber doch noch etwas Schönes. Mick Schumacher drehte im Wagen seines Vaters Michael einige Runden auf dem nassen Kurs. Das bringt uns zum Wetter. Marvin , wie ist die Lage? DPA 7/28/19 12:01 PM In crisi - Die Gazzetta dello Sport bringt das Quali-Desaster der Scuderia Ferrari an diesem Wochenende auf den Punkt und die Einordnung als Krise passt ja auch auf die gesamte Saison - ganz besonders der von Sebastian Vettel, der doch eigentlich um die Weltmeisterschaft fahren wollte und jetzt im Sommer hat der Heppenheimer schon 100 Punkte Rückstand auf Weltmeister Lewis Hamilton. Erlauben wir uns doch zunächst einen Blick auf das Qualifying vom Sonnabend. 7/28/19 11:57 AM Hallo und herzlich willkommen zur Formel 1 am Sonntag. 