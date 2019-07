Formel 1 in Hockenheim Technische Probleme - Vettel scheitert im ersten Qualifying-Durchgang

Sebastian Vettel hat in der Qualifikation zu seinem Formel-1-Heimrennen auf dem Hockenheimring ein Debakel erlebt. Der 32-Jährige schied wegen Problemen an seinem Ferrari schon in der ersten K.-o.-Runde aus. Damit muss er beim Rennen am Sonntag (15.10 Uhr; TV: RTL und Sky; Liveticker SPIEGEL ONLINE) von ganz hinten starten.

"Ich habe ein Problem, ich habe Leistung verloren", klagte Vettel nach wenigen Minuten und musste ohne gewertete Runde an die Garage zurückfahren. Etwas mehr als vier Minuten vor Ablauf des ersten Qualifikationsabschnitts stieg der viermalige Weltmeister dann aus seinem Wagen aus und nahm den Helm ab.

"Das ist total enttäuschend, vor allem, weil es hier passiert ist und das Auto sehr gut war", sagte Vettel: "Ich hatte am Freitag ein gutes Gefühl und heute Morgen auch. Das Frustrationslevel ist jetzt extrem hoch."

Vettel ist erstmals seit dem Großen Preis von Malaysia im Oktober 2017 im Q1 scheitert. Die laufende Saison läuft für ihn nicht nach Plan: Bislang konnte er kein Rennen gewinnen; im Gesamtklassement steht er auf dem vierten Platz, 100 Punkte hinter dem Führenden Lewis Hamilton.