Formel 1 Verstappen gewinnt in Imola – und überrundet Hamilton

Noch weniger nach Plan verläuft die Saison für Hamilton. Der Rekordweltmeister wurde nur 14., er verbrachte den Großteil des Rennens im Mittelfeld. Besonders bitter für ihn: Verstappen überrundete den Briten sogar, es geschah in Runde 41. Vergangene Saison schien Hamilton bereits wie der kommende Weltmeister, als Verstappen ihn in der letzten Runde des letzten Rennens noch überholte. Nun ist der Unterschied zwischen den beiden enorm.

Zwar schien es, als würde der WM-Führende Leclerc zumindest ein wenig Schadensbegrenzung betreiben. Er fuhr an Lando Norris vorbei auf dritten Platz vor, rund um einen Boxenstop nahm er Pérez dessen zweiten Rang ab. Doch das hielt nicht lange, Leclerc musste sich vom Red-Bull-Fahrer in der Folge erneut überholen lassen. Nach 54 von 63 Runden und in Folge seines zweiten Stops drehte sich Leclerc dann und kam von der Strecke ab. So musste er noch einmal in die Box fahren – und wurde letztlich Sechster.

An der Spitze tat sich in Folge wenig, für Spannung war Verstappen dort zu schnell, zu souverän unterwegs. Mitte des Rennens baute er seinen Vorsprung auf seine Verfolger aus, man ahnte da bereits, dass ihn allenfalls ein Defekt an seinem Auto stoppen würde. Doch der Red Bull fuhr diesmal einwandfrei – und Verstappen zum Start-Ziel-Sieg.