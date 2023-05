Formel-1-Chef Stefano Domenicali haben die Folgen der schweren Unwetter nach eigenen Angaben besonders berührt. »Es ist so eine Tragödie, wenn man sieht, was Imola und der Emilia-Romagna zugestoßen ist, der Stadt und der Region, in der ich aufgewachsen bin«, sagte der Geschäftsführer der Rennserie. Der 58-Jährige ist in Imola geboren und war lange auch Teamchef bei Ferrari.