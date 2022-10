Der Re-Start: Nach rund zwei Stunden Regenpause ging das Feld hinter dem Safety Car wieder auf die Strecke, hinter Verstappen und Leclerc folgte Pérez als neuer Dritter, vor Esteban Ocon (Alpine) und Hamilton (Mercedes). Mick Schumacher war in der Startphase auf Platz zehn nach vorne gekommen. Vettel wurde nach dem Dreher in Kurve eins schon wieder auf Rang 16 notiert. Sainz war nach seinem Unfall nicht mehr dabei, genauso wie Alexander Albon, der wohl ein technisches Problem an seinem Williams hatte. Nachdem das Rennen freigegeben wurde, änderte sich an der Spitze zunächst nichts.

Ausgerechnet Leclerc: Verstappen fuhr auch weiterhin souverän an der Spitze, kurz vor Schluss war sein Vorsprung bereits auf über 18 Sekunden angewachsen. Hinter ihm kämpfte Leclerc mit seinen Reifen und wurde von Pérez unter Druck gesetzt. Zunächst sah es so aus, als könne der Monegasse seinen Vorsprung knapp ins Ziel retten, doch dann rutschte er in der letzten Schikane von der Strecke und kürzte ab. Zwar blieb er auf der Strecke vor Pérez, doch auf dem Papier sollte sein zweiter Platz dann keinen Bestand haben. »Ich hatte keine Reifen mehr«, sagte der Ferrari-Pilot und gratulierte Verstappen zum Titel. Zu Saisonbeginn hatte es noch nach einem Zweikampf beider Fahrer um den Titel ausgesehen, nun verhalf ausgerechnet Leclerc seinem Konkurrenten ungewollt zum Erfolg.