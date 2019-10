Formel 1 Qualifying in Suzuka wegen Taifun verschoben

Die Organisatoren der Formel 1 beobachteten die Situation bereits am Donnerstag, nun haben sie eine Entscheidung getroffen: Aus Sorge vor den drohenden Auswirkungen des Taifuns Hagibis findet die Qualifikation zum Grand Prix von Japan erst am Rennsonntag statt. Alle für den Samstag auf dem Suzuka International Racing Course geplanten Aktivitäten seien abgesagt worden, gaben die Veranstalter am Freitagmorgen bekannt.

"Der Motorsportweltverband Fia und die Formel 1 unterstützen die Entscheidung im Interesse der Sicherheit für die Zuschauer, Wettbewerber und jeden sonst auf dem Suzuka Circuit", hieß es in der Mitteilung.

Das bedeutet, dass die Rennfahrer nur die zwei Trainingseinheiten am Freitag haben, um ihre Wagen auf das 17. Saisonrennen abzustimmen. Das dritte Freie Training entfällt ersatzlos. Die Teams zeigten Verständnis. "Die Sicherheit hat oberste Priorität, nicht nur für uns, sondern auch für die Zuschauer, die an die Strecke reisen", sagte Ferrari-Pilot Sebastian Vettel.

Das Auftakttraining bestimmte Mercedes. Valtteri Bottas sicherte sich am Freitag in der ersten Einheit die Bestzeit in 1:28,731 Minuten. Der Finne hatte in Suzuka 0,076 Sekunden Vorsprung auf seinen Teamkollegen und Weltmeister Lewis Hamilton. Vettel landete auf dem dritten Platz und hatte 0,989 Sekunden Rückstand auf Bottas. Vierter wurde Charles Leclerc im zweiten Ferrari.

BREAKING: Saturday's track action at Suzuka has been cancelled due to Typhoon Hagabis.



Qualifying will now take place on Sunday at 10:00 local time.



The race will go ahead at 14:10, Sunday as planned #JapaneseGP #F1 https://t.co/A22Br0wfBs — Formula 1 (@F1) October 11, 2019

Die Qualifikation findet nun am Sonntag um 10.00 Uhr Ortszeit statt, wenn sich die Wetterlage bis dahin beruhigt haben sollte. Das Rennen soll wie geplant um 14.10 Uhr (7.10 Uhr deutscher Zeit, Liveticker: SPIEGEL, TV: RTL, Sky) starten. "Das erhöht ein bisschen den Druck auf den Freitag, weil man da so viel wie möglich erledigen muss", hatte Racing-Point-Pilot Sergio Pérez zu einer möglichen Verlegung der Startplatzjagd gesagt, noch bevor diese beschlossen war.

Im Fall einer Absage der Qualifikation würden die Rennkommissare um den deutschen Vorsitzenden Hans-Gerd Ennser gemäß Artikel 11.9.3.b ihre Weisungsbefugnis nutzen und die Ergebnisse des zweiten Freien Trainings vom Freitag heranziehen.

Mercedes kann schon beim 17. von 21 Saisonrennen die Konstrukteurs-WM gewinnen. Hamilton und Bottas müssten dafür am Sonntag mindestens 14 Punkte mehr holen als Vettel und Leclerc in ihren Ferraris. In diesem Fall würden sich die Silberpfeile zum sechsten Mal nacheinander die Team-WM sichern.

Erinnerungen an 2004

In Suzuka waren bereits 2004 und 2010 die Qualifikationen verschoben worden. 2004 hatte Taifun Ma on den üblichen Ablauf durcheinandergebracht, sechs Jahre später verhinderten starke Regenfälle das normale Prozedere. Letztmals war in der Formel 1 beim USA-Rennen im texanischen Austin 2015 die Startplatzjagd wegen Unwetters auf den Rennsonntag verschoben worden.

In Japan könnte Wirbelsturm Hagibis am Wochenende mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 270 Kilometern pro Stunde auf Land treffen - und zwar in der Region Kinki im Westen des Landes, wo auch die Großstadt Osaka liegt. Suzuka in der Präfektur Mie befindet sich rund 100 Kilometer Fluglinie entfernt östlich. Nach Einschätzung der nationalen Wetterbehörde wird der Taifun starke Sturmböen sowie Regenfälle mit sich bringen und könnte auch Überschwemmungen auslösen.