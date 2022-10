Red-Bull-Teamchef Christian Horner: Er wusste erst auf dem Podium, dass Verstappen Weltmeister ist. »Wir dachten, es gibt nicht die vollen Punkte. Wir dachten, es würde ein Punkt fehlen. Es ist ein unglaubliches Ergebnis. Max war fantastisch, nicht nur heute, sondern das ganze Jahr über. Er ist seit seiner ersten Meisterschaft gewachsen. Er agiert auf einem so hohen Niveau. Dieses Jahr war er in einer ganz anderen Liga. «

Red-Bull-Motorsportchef Helmut Marko: »Es war für uns alle eine Riesenüberraschung. Wir waren so fasziniert von dem Zweikampf zwischen Pérez und Leclerc, wir haben gar nicht an den WM-Titel gedacht, sondern nur an das tolle Ergebnis für dieses Rennen. Das Highlight war das Überholmanöver von Max in der ersten Runde, so was Außerirdisches habe ich überhaupt noch nicht gesehen.«