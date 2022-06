Hamilton beim Formel-1-Rennen in Kanada »Unfahrbares Auto«? Fürs Podium hat es gereicht

Erst mal weiter hüpfen: Erst am Donnerstag hatte der Automobil-Weltverband Fia bekannt gegeben, die zehn Rennställe zum Thema »Bouncing« mittels einer technischen Direktive in die Pflicht zu nehmen . Ziel sei es, das Hüpfen zu »verringern« oder zu »beseitigen«, und zwar zum Wohle der Fahrer. Viele von diesen hatten in Baku über Schmerzen und Beeinträchtigungen geklagt . In Kanada passierte dann aber erst mal wenig. Sanktionen wurden auf das nächste Grand-Prix-Wochenende in Silverstone geschoben – weil Rennställe vorbrachten, so schnell sei kein valider Grenzwert für das Hüpfen zu ermitteln. Deswegen wurden in Montreal lediglich Daten und Erfahrungen gesammelt.