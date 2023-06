Verstappen stellt Senna-Bestmarke ein

Mit seinem 41. Grand-Prix-Sieg stellte der 25 Jahre alte Niederländer die Bestmarke der 1994 in Imola verunglückten Formel-1-Legende Ayrton Senna ein. Für die neue persönliche Bestmarke benötigte er 170 Starts, neun mehr als Senna. Jetzt liegen noch Alain Prost, Sebastian Vettel, Michael Schumacher und Lewis Hamilton vor Verstappen – um die 103 Siege von Spitzenreiter Hamilton zu knacken´, muss der Niederländer aber wohl noch eine Weile fahren. Beim Sieg in Kanada kam ihm letztlich nur Alonso nah, der seinen Startplatz zwei beim Start an Lewis Hamilton verlor, ihn sich in der 22. Runde aber zurückholte und bis zum Schluss verteidigte.