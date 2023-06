Im Abschlusstraining am Samstag stellte der Dauerregen die Fahrer und Teams dann vor eine neue Herausforderung. Auf der sehr unebenen Strecke hatten viele Piloten Mühe, ihren Dienstwagen unfallfrei über eine schnelle Runde zu steuern. Der Spanier Carlos Sainz verlor in Kurve eins die Kontrolle über seinen Ferrari und krachte heftig in die Bande. In den gut zwei Stunden bis zur Qualifikation konnten seine Mechaniker das Auto aber wieder fahrtüchtig machen.

Doppel-Weltmeister Verstappen kann in Kanada seinen 41. Grand-Prix-Sieg feiern und damit zur brasilianischen Legende Ayrton Senna aufschließen. Die letzten drei Saisonrennen gewann der Red-Bull-Pilot allesamt. Während sein Teamkollege Sergio Pérez sich im zweiten Abschnitt der Qualifikation bei der Reifenwahl verzockte, war Verstappen im Regen von Montreal einmal mehr der stärkste Fahrer. »Ich komme aus den Niederlanden, wir sind Regen gewöhnt«, sagte Verstappen zu seiner Pole Position.