In die Punkte gerollt: »Alles kann, nix muss«, so hatte Hülkenberg seine Erwartungen an sein drittes Rennen im Haas vorab formuliert. Mit dem siebten Platz und den ersten WM-Zählern seines Comebacks klappte dann doch einiges. Dabei hatte die Technik dem Deutschen fast noch die Platzierung vermasselt, der Haas rollte aus. Glück im Unglück: Weil das Fahrzeug erst nach der Zieldurchfahrt seinen Geist aufgab, spielte es keine Rolle. Hülkenberg profitierte zudem von einer Zeitstrafe für Sainz, der dadurch vom vierten auf den zwölften Platz zurückfiel.

Wie geht's weiter? Mit einer langen Pause. Erst am 30. April dreht die Formel 1 wieder ihre Runden in Baku. Verstappen führt die Fahrerwertung mit 15 Punkten Vorsprung auf Teamkollege Pérez an, der in Australien aus der Box starten musste und noch Fünfter wurde. Dahinter folgt Alonso mit 24 Zählern Rückstand.