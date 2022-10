Formel-1-Weltmeister Max Verstappen hat auch den Großen Preis von Mexiko gewonnen. Für den 25-Jährigen vom Rennstall Red Bull war es in dieser, seiner zweiten Weltmeister-Saison, der 14. Saisonsieg. Damit stellt der Niederländer einen Rekord auf: Bisher führten Michael Schumacher (2004) und Sebastian Vettel (2013) mit jeweils 13 Erfolgen in einem Jahr die Bestenliste an. Lesen Sie hier die internationale Presseschau: